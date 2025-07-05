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Екатерина Александрова — Зейнеп Сёнмез: онлайн-трансляция матча 3-го круга Уимблдона — 2025 начнётся не ранее 15:00 мск

Александрова — Сёнмез: онлайн-трансляция матча 3-го круга Уимблдона-2025 — не ранее 15:00
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Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи третьего круга на Уимблдоне-2025. В рамках игрового дня 17-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова встретится с представительницей Турции Зейнеп Сёнмез, занимающей 88-ю строчку рейтинга.

Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Екатерина Александрова – Зейнеп Сёнмез.

Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Зейнеп Сёнмез
88
Турция
Зейнеп Сёнмез
З. Сёнмез
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
17
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Встреча третьего круга Уимблдона-2025 станет первым в истории очного противостояния теннисисток.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.

Сетка женского одиночного турнира Уимблдона 2025
Календарь женского одиночного турнира Уимблдона 2025
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