«В начале карьеры я бы сошла с ума». Соболенко — об упущенных семи сетболах с Радукану

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о победе в третьем круге Уимблдона-2025 над британкой Эммой Радукану (7:6 (8:6), 6:4).
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
В первом сете Соболенко не реализовала семь сетболов при счёте 5:4. Радукану подавала на победу в партии при 6:5.
«Честно, сегодня мне помог опыт, потому что в начале карьеры я бы сошла с ума и проиграла первый сет 5:7. Но с годами пришло понимание, что это ещё не конец. У неё будет своя подача, и давление будет на ней.
Мячи были тяжёлыми, так что я знала, что четыре эйса подряд она не подаст, а значит, у меня будет шанс. В тот момент я просто сосредоточилась на тактике и том, что нужно сделать, чтобы вернуться в сет. Опыт иногда решает многие проблемы», — приводит слова Соболенко Punto de Break.
- 5 июля 2025
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
10:00
-
09:52
-
09:44
-
09:36
-
09:30
-
00:55
-
00:43
-
00:36
-
00:27
-
00:11
-
00:08
-
00:03
- 4 июля 2025
-
23:43
-
23:36
-
23:29
-
23:18
-
22:48
-
22:41
-
22:37
-
22:32
-
22:30
-
22:24
-
22:06
-
21:50
-
21:44
-
21:33
-
21:30
-
21:14
-
21:10
-
20:50
-
20:46
-
20:41