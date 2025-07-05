«В начале карьеры я бы сошла с ума». Соболенко — об упущенных семи сетболах с Радукану

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о победе в третьем круге Уимблдона-2025 над британкой Эммой Радукану (7:6 (8:6), 6:4).

В первом сете Соболенко не реализовала семь сетболов при счёте 5:4. Радукану подавала на победу в партии при 6:5.

«Честно, сегодня мне помог опыт, потому что в начале карьеры я бы сошла с ума и проиграла первый сет 5:7. Но с годами пришло понимание, что это ещё не конец. У неё будет своя подача, и давление будет на ней.

Мячи были тяжёлыми, так что я знала, что четыре эйса подряд она не подаст, а значит, у меня будет шанс. В тот момент я просто сосредоточилась на тактике и том, что нужно сделать, чтобы вернуться в сет. Опыт иногда решает многие проблемы», — приводит слова Соболенко Punto de Break.