Андреева — Баптист: где смотреть, во сколько начало матча третьего круга Уимблдона-2025
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Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи третьего круга на Уимблдоне-2025. В рамках игрового дня седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева встретится с американкой Хейли Баптист, занимающей 55-ю строчку рейтинга.
Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
7
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
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55
Хейли Баптист
Х. Баптист
Начало матча запланировано на 15:00 мск. В России не предусмотрены официальные трансляции Уимблдона-2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».
Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова, обыгравшая в финале прошлогоднего турнира итальянку Жасмин Паолини (6:2, 2:6, 6:4).
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