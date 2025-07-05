Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева — Хейли Баптист: где смотреть, во сколько начало матча третьего круга Уимблдона

Андреева — Баптист: где смотреть, во сколько начало матча третьего круга Уимблдона-2025
Комментарии

Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи третьего круга на Уимблдоне-2025. В рамках игрового дня седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева встретится с американкой Хейли Баптист, занимающей 55-ю строчку рейтинга.

Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Хейли Баптист
55
США
Хейли Баптист
Х. Баптист

Начало матча запланировано на 15:00 мск. В России не предусмотрены официальные трансляции Уимблдона-2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова, обыгравшая в финале прошлогоднего турнира итальянку Жасмин Паолини (6:2, 2:6, 6:4).

Сетка женского одиночного турнира Уимблдона 2025
Расписание женского одиночного турнира Уимблдона 2025
Материалы по теме
«Учусь заканчивать розыгрыш у сетки. Пока всё работает». Мирра — на Уимблдоне
«Учусь заканчивать розыгрыш у сетки. Пока всё работает». Мирра — на Уимблдоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android