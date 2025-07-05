Касаткина — Самсонова: история личных встреч теннисисток перед матчем 3-го круга Уимблдона

Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи третьего круга на Уимблдоне-2025. В рамках игрового дня 19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова встретится с представительницей Австралии Дарьей Касаткиной, занимающей 18-ю строчку рейтинга.

Счёт личных встреч 1-0 в пользу Людмилы Самсоновой. Теннисистки встречались в 2025 году на хардовом турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, Самсонова одержала победу со счётом 2:6, 6:3, 6:2.

Начало матча запланировано на 13:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Людмила Самсонова — Дарья Касаткина.