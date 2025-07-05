Арина Соболенко считает, что Эмма Радукану вернётся в топ-10 рейтинга WTA
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила перспективы британки Эммы Радукану после очного матча в третьем круге Уимблдона-2025.
Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 22:05 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|4
40
Эмма Радукану
Э. Радукану
«Не могу ничего предсказать, но уверена, что у неё есть уровень, чтобы вернуться в топ-10. Возможно, не через месяц, но в более долгосрочной перспективе точно. Она борется, играет стабильнее, снова сильна ментально. Думаю, это самое главное, и я уверена, что она снова окажется на вершине», — приводит слова Соболенко Punto de Break.
За выход в четвертьфинал Уимблдона-2025 Арина Соболенко поборется с представительницей Бельгии Элисе Мертенс.
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