Арина Соболенко считает, что Эмма Радукану вернётся в топ-10 рейтинга WTA

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила перспективы британки Эммы Радукану после очного матча в третьем круге Уимблдона-2025.

«Не могу ничего предсказать, но уверена, что у неё есть уровень, чтобы вернуться в топ-10. Возможно, не через месяц, но в более долгосрочной перспективе точно. Она борется, играет стабильнее, снова сильна ментально. Думаю, это самое главное, и я уверена, что она снова окажется на вершине», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

За выход в четвертьфинал Уимблдона-2025 Арина Соболенко поборется с представительницей Бельгии Элисе Мертенс.