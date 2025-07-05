Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко считает, что Эмма Радукану вернётся в топ-10 рейтинга WTA

Арина Соболенко считает, что Эмма Радукану вернётся в топ-10 рейтинга WTA
Комментарии

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила перспективы британки Эммы Радукану после очного матча в третьем круге Уимблдона-2025.

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 22:05 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6
6 6 		4
         
Эмма Радукану
40
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

«Не могу ничего предсказать, но уверена, что у неё есть уровень, чтобы вернуться в топ-10. Возможно, не через месяц, но в более долгосрочной перспективе точно. Она борется, играет стабильнее, снова сильна ментально. Думаю, это самое главное, и я уверена, что она снова окажется на вершине», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

За выход в четвертьфинал Уимблдона-2025 Арина Соболенко поборется с представительницей Бельгии Элисе Мертенс.

Материалы по теме
«В начале карьеры я бы сошла с ума». Соболенко — об упущенных семи сетболах с Радукану
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android