Глава ФТР Тарпищев ответил, способен ли Медведев ещё выиграть турнир «Большого шлема»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил шансы чемпиона US Open — 2021 россиянина Даниила Медведева на победу на турнирах серии «Большого шлема».

— Можем ли рассчитывать, что Медведев ещё выиграет турнир «Большого шлема»?

— Я уже говорил, что один из главных факторов — быстрота передвижений, которая у него не пропала. Всё зависит от него. Это вопрос нервной системы и восстановления. Всё может быть. У любого выдающегося спортсмена всегда наступает второе дыхание. В случае с Даней будем надеяться на это, — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, на проходящем с 30 июня по 13 июля Уимблдоне-2025 Даниил Медведев проиграл в матче первого круга французу Бенджамину Бонзи со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:7), 2:6.