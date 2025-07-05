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«Первым делом я съела KitKat». Радукану — о поражении от Соболенко на Уимблдоне

«Первым делом я съела KitKat». Радукану — о поражении от Соболенко на Уимблдоне
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40-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, как справится с поражением в третьем круге Уимблдона-2025 от белоруски Арины Соболенко.

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 22:05 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6
6 6 		4
         
Эмма Радукану
40
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

«Первым делом я съела Kit Kat в раздевалке (смеётся). Не знаю, сегодня будет сложно уснуть… или, может, вырублюсь от усталости. Потребуется пара дней, чтобы осмыслить всё, но одновременно это меня мотивирует. Честно, мне уже не терпится снова начать работать. Есть много деталей, которые надо улучшить, чтобы усилить игру. Это нужно, чтобы в решающие моменты я могла на них полагаться.

За последние месяцы я сильно спрогрессировала, стала стабильнее. Теперь надо продолжать идти этим путём, хоть и потребуется несколько дней, чтобы перевернуть страницу после такого матча», — приводит слова Радукану Punto de Break.

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