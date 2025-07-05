Радукану: раньше казалось, что до топ-игроков мне далеко, но, возможно, это не так

40-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану оценила свою игру в матче третьего круга на Уимблдоне с белоруской Ариной Соболенко.

«Сейчас сложно найти позитив, трудно переварить такое поражение. В то же время я понимаю, что играла против Арины, первой ракетки мира, великой чемпионки. Я должна гордиться тем, как сражалась сегодня, это придаст мне уверенности в будущем.

Раньше мне казалось, что до топ-игроков мне очень далеко, но матч вроде сегодняшнего, где были шансы в обоих сетах, показывает, что, возможно, я не так уж далека, как думала. Хотя, конечно, сейчас тяжело принять результат. Зато я поняла, что трава — отличное покрытие для меня, оно уравнивает силы», — приводит слова Радукану Punto de Break.