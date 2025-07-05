Карлос Алькарас назвал теннисиста, которого считает самым умным игроком в туре

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас рассказал, почему считает 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича самым умным теннисистом.

«Думаю, Новак Джокович — самый умный на корте. Без сомнений, он игрок, который лучше всех понимает этот спорт. Со своим опытом, с тем, что он пережил на корте, и с учётом того, сколько матчей он сыграл в карьере, думаю, он знает об этом виде спорта больше всех.

Я много, много раз говорил с Новаком. Смотрел его матчи, тренировался с ним, видел, как он тренируется. Но мы не говорим о теннисе, о матчах или чём-то подобном. Мне больше нравится разговаривать с ним о жизни, а не о теннисе, если честно. Я стараюсь учиться у него кое-чему — как он тренируется, как играет, как ведёт себя на корте, но это всегда со стороны, не потому что я с ним об этом разговариваю или задаю ему вопросы. Мне нравится смотреть, как он играет, нравится тренироваться с ним, нравится, как он двигается, играет, тренируется… но, кроме этого, мы с ним не обсуждаем теннис», – сказал Алькарас на пресс-конференции после матча третьего круга Уимблдона.