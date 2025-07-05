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Соболенко — о победе над Радукану: не означает, что я выиграю турнир, просто хороший матч

Соболенко — о победе над Радукану: не означает, что я выиграю турнир, просто хороший матч
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о своих перспективах победить на Уимблдоне-2025 после матча третьего круга с британкой Эммой Радукану (7:6 (8:6), 6:4).

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 22:05 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6
6 6 		4
         
Эмма Радукану
40
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

«Опыт подсказывает, что это ничего не значит в плане титула. Эта победа не означает, что я выиграю турнир, это просто хороший матч. Но он дал мне энергию и уверенность в своих силах под давлением. Именно за это я люблю спорт, когда ты постоянно бросаешь себе вызов. Когда проходишь через трудности и побеждаешь — это лучшие ощущения. Сегодня я этим наслажусь, а завтра сосредоточусь на следующем матче», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

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