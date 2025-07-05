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«Не показывал свой лучший теннис во всех играх». Алькарас — о победной серии в 21 матч

«Не показывал свой лучший теннис во всех играх». Алькарас — о победной серии в 21 матч
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас рассказал, как он относится к своей победной серии, которая длится уже 21 матч подряд.

«Я не показывал свой лучший теннис во всех этих матчах, которые выиграл, но я сохранял спокойствие в сложные моменты каждого из них. Сейчас я действительно играю очень хорошо, с большой уверенностью. Как я уже много раз говорил, мне очень нравится мой подход к матчам в последнее время, и это делает меня счастливым. В этих матчах я проходил через трудные моменты», — сказал Алькарас во время пресс-конференции на Уимблдоне.

Алькарас не проигрывает с 20 апреля 2025 года — с финала турнира АТР-500 в Барселоне (Испания). В решающем матче турнира он уступил датчанину Хольгеру Руне (6:7 (6:8), 2:6).

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