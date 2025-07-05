«Один из лучших матчей турнира». Кирьос — о Соболенко — Радукану на Уимблдоне-2025

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высоко оценил уровень матча третьего круга на Уимблдоне-2025 между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей Великобритании Эммой Радукану, занимающей 40-ю строчку рейтинга.

Соболенко победила со счётом 7:6 (8:6), 6:4.

«Невероятные усилия от Соболенко, какая спортсменка. Уважение Радукану. Один из лучших матчей турнира», — написал Кирьос на личной странице в социальных сетях.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешская теннисистка Барбора Крейчикова.