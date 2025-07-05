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«Один из лучших матчей турнира». Кирьос — о Соболенко — Радукану на Уимблдоне-2025

«Один из лучших матчей турнира». Кирьос — о Соболенко — Радукану на Уимблдоне-2025
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высоко оценил уровень матча третьего круга на Уимблдоне-2025 между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей Великобритании Эммой Радукану, занимающей 40-ю строчку рейтинга.

Соболенко победила со счётом 7:6 (8:6), 6:4.

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 22:05 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6
6 6 		4
         
Эмма Радукану
40
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

«Невероятные усилия от Соболенко, какая спортсменка. Уважение Радукану. Один из лучших матчей турнира», — написал Кирьос на личной странице в социальных сетях.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешская теннисистка Барбора Крейчикова.

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