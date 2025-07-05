Арина Соболенко в 11-й раз подряд вышла в 1/8 финала на ТБШ

Победительница трёх турниров серии «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в 11-й раз подряд вышла в стадию 1/8 финала на турнирах «Большого шлема». Это произошло после того, как в третьем круге Уимблдона-2025 она обыграла британку Эмму Радукану — 7:6 (8:6), 6:4.

Соболенко стала первой теннисисткой после 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс, кому удалось добиться такого результата. Американка 14 раз подряд выходила в 1/8 финала турниров «Большого шлема» в период с US Open — 2014 по Australian Open — 2019.

В 1/8 финала Уимблдона-2025 Арина Соболенко сыграет с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс (23-й номер рейтинга WTA).