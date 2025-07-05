Арина Соболенко в 11-й раз подряд вышла в 1/8 финала на ТБШ
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Победительница трёх турниров серии «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в 11-й раз подряд вышла в стадию 1/8 финала на турнирах «Большого шлема». Это произошло после того, как в третьем круге Уимблдона-2025 она обыграла британку Эмму Радукану — 7:6 (8:6), 6:4.
Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 22:05 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|4
40
Эмма Радукану
Э. Радукану
Соболенко стала первой теннисисткой после 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс, кому удалось добиться такого результата. Американка 14 раз подряд выходила в 1/8 финала турниров «Большого шлема» в период с US Open — 2014 по Australian Open — 2019.
В 1/8 финала Уимблдона-2025 Арина Соболенко сыграет с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс (23-й номер рейтинга WTA).
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