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Арина Соболенко в 11-й раз подряд вышла в 1/8 финала на ТБШ

Арина Соболенко в 11-й раз подряд вышла в 1/8 финала на ТБШ
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Победительница трёх турниров серии «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в 11-й раз подряд вышла в стадию 1/8 финала на турнирах «Большого шлема». Это произошло после того, как в третьем круге Уимблдона-2025 она обыграла британку Эмму Радукану — 7:6 (8:6), 6:4.

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 22:05 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6
6 6 		4
         
Эмма Радукану
40
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

Соболенко стала первой теннисисткой после 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс, кому удалось добиться такого результата. Американка 14 раз подряд выходила в 1/8 финала турниров «Большого шлема» в период с US Open — 2014 по Australian Open — 2019.

В 1/8 финала Уимблдона-2025 Арина Соболенко сыграет с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс (23-й номер рейтинга WTA).

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