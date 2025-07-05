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Тейлор Фриц — о подходе к матчам на Уимблдоне: не думаю о потенциальных соперниках заранее

Тейлор Фриц — о подходе к матчам на Уимблдоне: не думаю о потенциальных соперниках заранее
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Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц пояснил, почему предпочитает не заглядывать далеко по турнирной сетке и сосредоточивается только на ближайших соперниках.

«Я думаю только о следующем матче — и для меня это действительно легко. Когда я добивался успеха на крупных турнирах, я всегда шёл именно по такому пути — шаг за шагом. Может быть, в день жеребьёвки я немного смотрю вперёд, чтобы понять, кто может оказаться рядом, но я никогда не думаю о потенциальных соперниках заранее. Только о тех, кто уже близко ко мне по сетке», – сказал Фриц на пресс-конференции Уимблдона-2025.

Ранее Тейлор Фриц вышел в 1/8 финала Уимблдона-2025, где сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном (44-й номер рейтинга).

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