Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Смеюсь над тем, что он говорит». Алькарас — о словах Кирьоса про его любовь к тусовкам

«Смеюсь над тем, что он говорит». Алькарас — о словах Кирьоса про его любовь к тусовкам
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас отреагировал на слова австралийца Ника Кирьоса о том, что он любит развлечения, в отличие от итальянца Янника Синнера.

«Это забавные комментарии. Учитывая, что они от Кирьоса, они меня совсем не удивляют. Но, в конце концов, у каждого своя точка зрения. Очевидно, это не секрет.

Мы видели, что Янник более стабилен, чем я. Я всегда говорил, что работаю над этим. Янник с самого начала и до конца всегда играет в очень хороший теннис, а мне это даётся немного сложнее. Это не имеет никакого отношения к ночной жизни, хотя, конечно, я люблю повеселиться. Это просто слова, и иногда я смеюсь над тем, что он говорит», — приводит слова Алькараса AS.

Материалы по теме
Ник Кирьос: Алькарасу нравятся девушки и тусовки, поэтому Синнер добьётся большего
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android