«Смеюсь над тем, что он говорит». Алькарас — о словах Кирьоса про его любовь к тусовкам

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас отреагировал на слова австралийца Ника Кирьоса о том, что он любит развлечения, в отличие от итальянца Янника Синнера.

«Это забавные комментарии. Учитывая, что они от Кирьоса, они меня совсем не удивляют. Но, в конце концов, у каждого своя точка зрения. Очевидно, это не секрет.

Мы видели, что Янник более стабилен, чем я. Я всегда говорил, что работаю над этим. Янник с самого начала и до конца всегда играет в очень хороший теннис, а мне это даётся немного сложнее. Это не имеет никакого отношения к ночной жизни, хотя, конечно, я люблю повеселиться. Это просто слова, и иногда я смеюсь над тем, что он говорит», — приводит слова Алькараса AS.