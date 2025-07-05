«Бразильцы писали мне, что я нытик». Фриц отшутился о реакции на свои слова про Фонсеку

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц с юмором рассказал об одном из эпизодов в карьере, когда упомянул бразильца Жоао Фонсеку в комментариях к видео с их моментами матча на турнире в Истбурне. Американец шуточно отметил, что несмотря на победу, его игра удостоилась меньшего количества внимания при монтаже ролика.

«Конечно, всегда будут игроки, которых выделяют больше других, кто привлекает больше внимания — это нормально и правильно. Я как-то упомянул Фонсеку в соцсетях, и люди подумали, что я жалуюсь, — целый месяц потом бразильцы писали мне, что я нытик (смеётся). Поверьте, мне всё равно — это была просто шутка. Я знаю, что у Фонсеки куча фанатов, но есть и другие игроки, которых тоже можно было бы продвигать. Но жаловаться на это смысла нет — в конце концов, это бизнес.

Помню, был хайлайт моего матча с Алькарасом на Итоговом турнире АТР — на каждые пять очков Карлоса показывали одно моё. И это при том, что я выиграл сет! Казалось, будто он меня уничтожил (смеётся). Но это забавно, мне всё равно — понятно, что популярные игроки получают больше внимания», – сказал Фриц на пресс-конференции Уимблдона.