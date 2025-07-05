Тейлор Фриц — о матче 1/8 финала Уимблдона: будет другая игра по стилю, не как предыдущие

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Уимблдона-2025 с австралийцем Джорданом Томпсоном.

«Сейчас я нахожусь в хорошем состоянии, показываю высокий уровень тенниса, хотя кое-что ещё можно улучшить. Если мне удастся подтянуть эти моменты… ну посмотрим. Пока что я доволен своей игрой. Матч с Томпсоном будет тяжёлым — он наверняка будет часто играть «подача – выход к сетке», он меня так и обыграл на турнире в Лондоне в прошлом году, он хорош на траве. Думаю, это будет совсем другой матч по стилю, не такой, как мои предыдущие. Он будет стараться сбить мне ритм, играть нестандартно после подачи и приёма», – сказал Фриц на пресс-конференции Уимблдона.

В матче третьего круга Уимблдона-2025 Тейлор Фриц обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину со счётом 6:4, 6:3, 6:7 (5:7), 6:1.