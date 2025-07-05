Беккер оценил матч Соболенко и Радукану в третьем круге Уимблдона

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на матч третьего круга на Уимблдоне-2025 между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей Великобритании Эммой Радукану, занимающей 40-ю строчку рейтинга.

«Отличный матч от Эммы (мы хотим это видеть более стабильно), но поздравляю Соболенко с победой!» — написал Беккер на личной странице в социальных сетях.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешская теннисистка Барбора Крейчикова.