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«Ожидал, что на Уимблдоне у него ничего не получится». Иванишевич назвал проблемы Циципаса

«Ожидал, что на Уимблдоне у него ничего не получится». Иванишевич назвал проблемы Циципаса
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Чемпион Уимблдона-2001 хорватский специалист Горан Иванишевич высказался о проблемах грека Стефаноса Циципаса, с которым в июне начал тренерскую работу.

«Я уже ожидал, что на Уимблдоне у него ничего не получится. Он не в форме ни ментально, ни физически. Его ситуация проста: если он изменит некоторые вещи, особенно вне корта, то сможет вернуться. Но если не изменит, никто не поможет.

Я могу помочь ему с теннисными аспектами, но всё, что за пределами корта, зависит только от него. Ему нужно разобраться с этим как можно скорее.

Его главная проблема — бэкхенд, особенно укороченный. Технически ему нужно немного скорректировать хватку и поработать над приёмом подачи. Он слишком часто меняет ракетки, это надо прекратить», — приводит слова Иванишевича Punto de Break.

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