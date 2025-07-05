Иванишевич: не понимаю, как игрок уровня Циципаса может быть в такой плохой форме

Чемпион Уимблдона-2001 хорватский специалист Горан Иванишевич посоветовал греку Стефаносу Циципасу взять перерыв от выступлений на турнирах из-за травмы спины.

«Я сказал ему взять паузу. Ему нужно восстановить спину, потому что физически он в катастрофическом состоянии. Не понимаю, как игрок его уровня может быть в такой плохой форме. Если он это исправит, то сможет снова заиграть. Он не разучился, ведь всего несколько месяцев назад он выиграл турнир в Дубае.

Я тоже падал до 128-го места в рейтинге, он сейчас 26-й. Разница большая, но у меня не было таких проблем вне корта, как у него», — приводит слова Иванишевича Punto de Break.