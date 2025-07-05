Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Касаткина — Самсонова: Людмила легко выиграла первый сет в третьем круге Уимблдона-2025

Касаткина — Самсонова: Людмила легко выиграла первый сет в третьем круге Уимблдона-2025
Комментарии

Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи третьего круга на Уимблдоне-2025. В эти минуты 19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова играет с представительницей Австралии Дарьей Касаткиной, занимающей 18-ю строчку рейтинга.

Первый сет матча остался за Самсоновой со счётом 6:2. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи Людмила Самсонова — Дарья Касаткина.

Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 13:05 МСК
Дарья Касаткина
18
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Остановлен
0 : 1
1 2 3
         
2 		0
6 		2
         
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Теннисистки встречались друг с другом один раз в рамках официальных матчей. Они играли в третьем круге на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэлсе в этом году, победу одержала Самсонова (2:6, 6:3, 6:2).

Материалы по теме
Самсонова в сете от 4-го круга Уимблдона, но пошёл дождь! Ещё сыграет Мирра. LIVE!
Live
Самсонова в сете от 4-го круга Уимблдона, но пошёл дождь! Ещё сыграет Мирра. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android