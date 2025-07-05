Касаткина — Самсонова: Людмила легко выиграла первый сет в третьем круге Уимблдона-2025
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Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи третьего круга на Уимблдоне-2025. В эти минуты 19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова играет с представительницей Австралии Дарьей Касаткиной, занимающей 18-ю строчку рейтинга.
Первый сет матча остался за Самсоновой со счётом 6:2. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи Людмила Самсонова — Дарья Касаткина.
Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 13:05 МСК
18
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Остановлен
0 : 1
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19
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Теннисистки встречались друг с другом один раз в рамках официальных матчей. Они играли в третьем круге на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэлсе в этом году, победу одержала Самсонова (2:6, 6:3, 6:2).
Комментарии
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