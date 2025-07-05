Матч Людмилы Самсоновой и Дарьи Касаткиной на Уимблдоне-2025 прерван из-за дождя

Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи третьего круга на Уимблдоне-2025. 19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова играет с представительницей Австралии Дарьей Касаткиной, занимающей 18-ю строчку рейтинга.

Матч Самсоновой и Касаткиной был прерван из-за дождя в Лондоне при счёте 6:2, 2:0, 40-40 в пользу Людмилы. Эта встреча проходит на корте без крыши.

Фото: Кадр из трансляции

Кроме того, было прервано ещё три матча в женском одиночном разряде и один в мужском.