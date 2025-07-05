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Матч Людмилы Самсоновой и Дарьи Касаткиной на Уимблдоне-2025 прерван из-за дождя

Матч Людмилы Самсоновой и Дарьи Касаткиной на Уимблдоне-2025 прерван из-за дождя
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Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи третьего круга на Уимблдоне-2025. 19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова играет с представительницей Австралии Дарьей Касаткиной, занимающей 18-ю строчку рейтинга.

Матч Самсоновой и Касаткиной был прерван из-за дождя в Лондоне при счёте 6:2, 2:0, 40-40 в пользу Людмилы. Эта встреча проходит на корте без крыши.

Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 13:05 МСК
Дарья Касаткина
18
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Остановлен
0 : 1
1 2 3
         
2 		0
6 		2
         
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Фото: Кадр из трансляции

Кроме того, было прервано ещё три матча в женском одиночном разряде и один в мужском.

  • Белинда Бенчич (Швейцария) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:4.
  • Джессика Бузас-Манейро (Испания) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:1, 0:3.
  • Клара Таусон (Дания) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 4:4.
  • Флавио Коболли (Италия) — Якуб Меншик (Чехия) — 6:2, 1:0, 15-30.
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