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Маннарино — о поражении в матче с Рублёвым: он играл быстро, не давал времени на реакцию

Маннарино — о поражении в матче с Рублёвым: он играл быстро, не давал времени на реакцию
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Французский теннисист 123-я ракетка мира Адриан Маннарино прокомментировал поражение в матче с российским теннисистом Андреем Рублёвым в третьем круге Уимблдона-2025. Рублёв одержал победу со счётом 7:5, 6:2, 6:3.

Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 15:45 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		6 6
5 		2 3
             
Адриан Маннарино
123
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино

«Его не считают игроком, играющим за счёт подачи, но она у него очень качественная. Даже со второй подачи он действовал агрессивно. Я думал, что смогу доставить ему больше неудобств своей низкой траекторией мяча, но он хорошо справлялся и снова ускорял игру. Это действительно сильно с его стороны. Он играл быстро, не давал времени на реакцию и всё лучше принимал подачу. У меня было ощущение, что решений почти не осталось.

Если бы мне удалось реализовать брейк-пойнты при счёте 4:4 в первом сете, может быть, он начал бы нервничать. Но этого мы никогда не узнаем. А меня это, наоборот, сбило — я начал сомневаться и раздражаться», – сказал Маннарино на пресс-конференции.

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