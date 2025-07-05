Маннарино — о поражении в матче с Рублёвым: он играл быстро, не давал времени на реакцию

Французский теннисист 123-я ракетка мира Адриан Маннарино прокомментировал поражение в матче с российским теннисистом Андреем Рублёвым в третьем круге Уимблдона-2025. Рублёв одержал победу со счётом 7:5, 6:2, 6:3.
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«Его не считают игроком, играющим за счёт подачи, но она у него очень качественная. Даже со второй подачи он действовал агрессивно. Я думал, что смогу доставить ему больше неудобств своей низкой траекторией мяча, но он хорошо справлялся и снова ускорял игру. Это действительно сильно с его стороны. Он играл быстро, не давал времени на реакцию и всё лучше принимал подачу. У меня было ощущение, что решений почти не осталось.
Если бы мне удалось реализовать брейк-пойнты при счёте 4:4 в первом сете, может быть, он начал бы нервничать. Но этого мы никогда не узнаем. А меня это, наоборот, сбило — я начал сомневаться и раздражаться», – сказал Маннарино на пресс-конференции.
- 5 июля 2025
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