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Шамиль Тарпищев объяснил нестабильные результаты Даниила Медведева

Шамиль Тарпищев объяснил нестабильные результаты Даниила Медведева
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о возможных причинах нестабильных результатов победителя US Open — 2021 российского теннисиста Даниила Медведева в сезоне-2025.

«В тему результатов Медведева главный вопрос — психологический. Это касается и Рублёва тоже. Есть тема выгорания нервной системы. Очень тяжело так долго находиться за рубежом, потому что другая аура. Даниилу нужно взять и перезагрузиться, чтобы поднять свои результаты. Спортсмен заканчивается тогда, когда пропадает быстрота передвижений. У Дани такой проблемы нет, здесь вопрос нервной системы», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, на проходящем с 30 июня по 13 июля Уимблдоне-2025 Даниил Медведев проиграл в матче первого круга французу Бенджамину Бонзи со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:7), 2:6. До старта Уимблдона Медведев играл в финале травяного турнира в АТР-500 в немецком Галле, где уступил казахстанскому теннисисту Александру Бублику (3:6, 6:7 (4:7)).

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