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Иванишевич — о Синнере и Алькарасе: многие тренируются, понимая, что не выиграют «Шлем»

Иванишевич — о Синнере и Алькарасе: многие тренируются, понимая, что не выиграют «Шлем»
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Чемпион Уимблдона-2001 хорватский специалист Горан Иванишевич отметил преимущество итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса над остальными теннисистами в современном ATP-туре.

«Это тяжело, но многие игроки тренируются, понимая, что не выиграют «Большой шлем». Алькарас и Синнер играют в теннис другого уровня. Достаточно посмотреть финал «Ролан Гаррос». Остальные далеко позади. Вспомните Australian Open, третья ракетка мира Зверев был бессилен. Единственный, кто может с ними бороться, — это Новак», — приводит слова Иванишевича Punto de Break.

Ранее Иванишевич назвал серба Новака Джоковича фаворитом в борьбе за победу на Уимблдоне-2025.

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