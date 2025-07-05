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Бен Шелтон рассказал, как ему удаётся сохранять концентрацию в матчах на ТБШ

Бен Шелтон рассказал, как ему удаётся сохранять концентрацию в матчах на ТБШ
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Американский теннисист 10-я ракетка мира Бен Шелтон рассказал, почему пятисетовый формат матчей на турнирах «Большого шлема» помогает ему сохранять концентрацию во время игр.

— Ты говоришь о том, что готов сыграть 35 сетов физически. Как тебе удаётся сохранять фокус? На что ты опираешься, чтобы держать концентрацию?
— Для меня на «Больших шлемах» это проще, потому что я полностью сосредоточен на том, чтобы показывать свой лучший теннис во втором, третьем, четвёртом, пятом сете. По мере того как матч продолжается, как он затягивается, я знаю, что буду играть лучше. Так что я концентрируюсь на том, чтобы с каждым сетом и каждым геймом становиться всё лучше. Обычно я лучше принимаю подачу по ходу матча, начинаю находить ритм на своей подаче, лучше двигаюсь и просто чувствую себя комфортно на корте.

И это очень важно для меня — знать, что если я плохо начну, проиграю первый сет или рано отдам свою подачу — это не так уж страшно. Потому что у меня есть всё время мира. Вот на чём держится моя концентрация и ментальный настрой — это помогает мне сохранять спокойствие, – сказал Шелтон в студии Tennis Channel.

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