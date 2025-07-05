Мария Шарапова посетила мероприятие Зала славы тенниса в Лондоне

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова стала гостем мероприятия Зала славы тенниса в Лондоне (Великобритания). Вместе с Шараповой лицами события стали американцы Майк Брайан и Боб Брайан, многократные победители «Шлемов» в парном разряде.

Фото: tennisfame.com

Фото: tennisfame.com

В августе Шарапова и братья Брайаны будут официально включены в Зал славы тенниса в Ньюпорте (США).

Мероприятие в Лондоне также посетили четырёхкратная победительница ТБШ бельгийка Ким Клейстерс, 18-кратная чемпионка «Шлемов» американка Мартина Навратилова и победительница 39 турниров «Большого шлема» (12 — в одиночном разряде, 16 — в парном, 11 — в миксте) американка Билли Джин Кинг.