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Мария Шарапова посетила мероприятие Зала славы тенниса в Лондоне

Мария Шарапова посетила мероприятие Зала славы тенниса в Лондоне
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова стала гостем мероприятия Зала славы тенниса в Лондоне (Великобритания). Вместе с Шараповой лицами события стали американцы Майк Брайан и Боб Брайан, многократные победители «Шлемов» в парном разряде.

Фото: tennisfame.com

Фото: tennisfame.com

В августе Шарапова и братья Брайаны будут официально включены в Зал славы тенниса в Ньюпорте (США).

Мероприятие в Лондоне также посетили четырёхкратная победительница ТБШ бельгийка Ким Клейстерс, 18-кратная чемпионка «Шлемов» американка Мартина Навратилова и победительница 39 турниров «Большого шлема» (12 — в одиночном разряде, 16 — в парном, 11 — в миксте) американка Билли Джин Кинг.

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