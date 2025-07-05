Андреева — Баптист: Мирра выиграла первый сет в матче третьего круга Уимблдона-2025
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Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи третьего круга на Уимблдоне-2025. В эти минуты седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева играет с представительницей США Хейли Баптист, занимающей 55-ю строчку рейтинга.
Первый сет матча остался за Андреевой со счётом 6:1. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи Мирра Андреева – Хейли Баптист.
Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 15:05 МСК
7
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
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|3
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|6
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|3
55
Хейли Баптист
Х. Баптист
Теннисистки впервые играют друг с другом в рамках официальных матчей.
Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.
Комментарии
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