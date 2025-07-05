Андреева — Баптист: Мирра выиграла первый сет в матче третьего круга Уимблдона-2025

Сегодня, 5 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи третьего круга на Уимблдоне-2025. В эти минуты седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева играет с представительницей США Хейли Баптист, занимающей 55-ю строчку рейтинга.

Первый сет матча остался за Андреевой со счётом 6:1. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи Мирра Андреева – Хейли Баптист.

Теннисистки впервые играют друг с другом в рамках официальных матчей.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.