«Беру всех с собой». Бен Шелтон — о родственниках на турнирах в Европе

Американский теннисист 10-я ракетка мира Бен Шелтон рассказал, как он справляется с тоской по дому, приглашая с собой в поездки на европейские турниры близких родственников.

— Что ты делаешь, чтобы почувствовать связь с домом, когда проводишь недели на другом конце океана?

— Я просто беру всех с собой (смеётся). Это важно для меня. Немного проще сейчас, потому что часто моя семья со мной, по крайней мере один член семьи присутствует практически на каждом турнире. Моя мама, сестра здесь, моя девушка, они здесь, на Уимблдоне. Думаю, очень важно уметь наслаждаться моментом, иметь друзей, с которыми можно провести время и быть рядом с семьёй. Это помогает мне меньше ощущать тоску по дому. Конечно, когда этот турнир для меня закончится, а я надеюсь, что это будет нескоро, — как только это произойдёт, я сразу же сяду на следующий самолёт, – сказал Шелтон в студии Tennis Channel.

Шелтон вышел в 1/8 финала Уимблдона, где сыграет с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем.