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«Иногда он делает это специально». Ник Кирьос — о медицинских перерывах Новака Джоковича

«Иногда он делает это специально». Ник Кирьос — о медицинских перерывах Новака Джоковича
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о медицинском тайм-ауте 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича в первом круге Уимблдона-2025.

«Честно говоря, мне кажется, он иногда делает это специально в начале турниров «Большого шлема», чтобы психологически давить на соперников. Без сомнения, иногда он действительно испытывает дискомфорт или даже травмирован, такое случается со всеми. Но Джокович любит приукрашивать.

И вдруг он моментально собирается и уничтожает тебя. Всё это нужно лишь для того, чтобы заставить соперника думать о чём-то другом. Вместо того чтобы сосредоточиться на своей игре, он теперь думает, что болит у Джоковича — живот или что-то ещё?» — сказал Кирьос в эфире Talk Sport.

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