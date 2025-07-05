Людмила Самсонова обыграла Дарью Касаткину и вышла в 1/8 финала Уимблдона-2025

19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвёртый круг Уимблдона-2025. В третьем раунде она одержала победу над представительницей Австралии Дарьей Касаткиной (18-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время Самсонова выполнила четыре подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Касаткиной один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в четвертьфинал Уимблдона-2025 Людмила Самсонова поспорит с победительницей матча Джессика Бузас Манейро (Испания) — Даяна Ястремская (Украина).