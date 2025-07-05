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Дарья Касаткина — Людмила Самсонова, результат матча 5 июля 2025, счет 0:2, 3-й круг Уимблдона

Людмила Самсонова обыграла Дарью Касаткину и вышла в 1/8 финала Уимблдона-2025
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19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвёртый круг Уимблдона-2025. В третьем раунде она одержала победу над представительницей Австралии Дарьей Касаткиной (18-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:2, 6:3.

Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 13:05 МСК
Дарья Касаткина
18
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время Самсонова выполнила четыре подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Касаткиной один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в четвертьфинал Уимблдона-2025 Людмила Самсонова поспорит с победительницей матча Джессика Бузас Манейро (Испания) — Даяна Ястремская (Украина).

Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
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