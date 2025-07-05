Мирра Андреева вышла в 1/8 финала Уимблдона, обыграв американку Баптист

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/8 финала Уимблдона-2025, обыграв в матче третьего круга американку Хейли Баптист со счётом 6:1, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. За время встречи Мирра Андреева трижды смогла сделать подачу навылет, допустила три ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. Хейли Баптист выполнила один эйс за игру, допустила три двойных ошибки и реализовала один брейк-пойнт из девяти.

В 1/8 финала Уимблдона-2025 Мирра Андреева сыграет с победительницей матча между американкой Эммой Наварро и чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой (чемпионка Уимблдона-2024).