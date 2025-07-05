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Мирра Андреева —Хейли Баптист, результат матча 5 июля 2025, счет 2:0, 3-й круг, Уимблдон 2025

Мирра Андреева вышла в 1/8 финала Уимблдона, обыграв американку Баптист
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/8 финала Уимблдона-2025, обыграв в матче третьего круга американку Хейли Баптист со счётом 6:1, 6:3.

Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 15:05 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Хейли Баптист
55
США
Хейли Баптист
Х. Баптист

Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. За время встречи Мирра Андреева трижды смогла сделать подачу навылет, допустила три ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. Хейли Баптист выполнила один эйс за игру, допустила три двойных ошибки и реализовала один брейк-пойнт из девяти.

В 1/8 финала Уимблдона-2025 Мирра Андреева сыграет с победительницей матча между американкой Эммой Наварро и чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой (чемпионка Уимблдона-2024).

Сетка женского одиночного турнира Уимблдона 2025
Календарь женского одиночного турнира Уимблдона 2025
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