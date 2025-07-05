Ирина Хромачёва и Фанни Штолляр вышли в третий круг Уимблдона-2025 в паре

Россиянка Ирина Хромачёва и венгерка Фанни Штолляр вышли в 1/8 финала Уимблдона-2025 в парном разряде. Во втором круге они обыграли дуэт Анастасия Децюк (Чехия)/Ирина Шиманович (Беларусь) со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время Хромачёва и Штолляр выполнили четыре подачи навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из двух. На счету их соперниц один эйс, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

За выход в четвертьфинал Уимблдона-2025 Хромачёва и Штолляр поборются с парой Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).