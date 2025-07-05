Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хромачёва / Штолляр — Децюк / Шиманович, результат матча 5 июля 2025, счет 2:0, 2-й круг Уимблдона

Ирина Хромачёва и Фанни Штолляр вышли в третий круг Уимблдона-2025 в паре
Комментарии

Россиянка Ирина Хромачёва и венгерка Фанни Штолляр вышли в 1/8 финала Уимблдона-2025 в парном разряде. Во втором круге они обыграли дуэт Анастасия Децюк (Чехия)/Ирина Шиманович (Беларусь) со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

Уимблдон — парный разряд (ж). 2-й круг
05 июля 2025, суббота. 13:05 МСК
Ирина Хромачёва
Россия
Ирина Хромачёва
Фанни Штолляр
Венгрия
Фанни Штолляр
И. Хромачёва Ф. Штолляр
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 2 		4
         
Анастасия Децюк
Чехия
Анастасия Децюк
Ирина Шиманович
Беларусь
Ирина Шиманович
А. Децюк И. Шиманович

Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время Хромачёва и Штолляр выполнили четыре подачи навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из двух. На счету их соперниц один эйс, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

За выход в четвертьфинал Уимблдона-2025 Хромачёва и Штолляр поборются с парой Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

Календарь женского парного турнира Уимблдона-2025
Сетка женского парного турнира Уимблдона-2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android