Ирина Хромачёва и Фанни Штолляр вышли в третий круг Уимблдона-2025 в паре
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Россиянка Ирина Хромачёва и венгерка Фанни Штолляр вышли в 1/8 финала Уимблдона-2025 в парном разряде. Во втором круге они обыграли дуэт Анастасия Децюк (Чехия)/Ирина Шиманович (Беларусь) со счётом 7:6 (7:2), 6:4.
Уимблдон — парный разряд (ж). 2-й круг
05 июля 2025, суббота. 13:05 МСК
Ирина Хромачёва
Фанни Штолляр
И. Хромачёва Ф. Штолляр
Окончен
2 : 0
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|6
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|4
Анастасия Децюк
Ирина Шиманович
А. Децюк И. Шиманович
Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время Хромачёва и Штолляр выполнили четыре подачи навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из двух. На счету их соперниц один эйс, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.
За выход в четвертьфинал Уимблдона-2025 Хромачёва и Штолляр поборются с парой Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).
Комментарии
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