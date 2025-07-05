Даяна Ястремская проиграла Бузас Манейро в третьем круге Уимблдона-2025

62-я ракетка мира испанская теннисистка Джессика Бузас Манейро вышла в четвёртый круг Уимблдона-2025. В третьем круге она одержала победу над украинкой Даяной Ястремской (42-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:1, 2:6, 6:3.

Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время Бузас Манейро выполнила одну подачу навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Ястремской три эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В 1/8 финала Уимблдона-2025 Джессика Бузас Манейро сыграет с российской теннисисткой Людмилой Самсоновой (19-я ракетка мира).