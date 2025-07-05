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Джессика Бузас Манейро — Даяна Ястремская, результат матча 5 июля 2025, счет 2:1, 3-й круг Уимблдона

Даяна Ястремская проиграла Бузас Манейро в третьем круге Уимблдона-2025
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62-я ракетка мира испанская теннисистка Джессика Бузас Манейро вышла в четвёртый круг Уимблдона-2025. В третьем круге она одержала победу над украинкой Даяной Ястремской (42-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:1, 2:6, 6:3.

Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 13:10 МСК
Джессика Бузас Манейро
62
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
1 		6 3
         
Даяна Ястремская
42
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время Бузас Манейро выполнила одну подачу навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Ястремской три эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В 1/8 финала Уимблдона-2025 Джессика Бузас Манейро сыграет с российской теннисисткой Людмилой Самсоновой (19-я ракетка мира).

Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
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