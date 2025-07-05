Мирра Андреева — самая юная с 2008 года теннисистка, выигравшая 10 матчей на ТБШ в году

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева одержала 10-ю победу на турнире «Большого шлема» в 2025 году. Сегодня, 5 июля, она обыграла американку Хейли Баптист (6:1, 6:3) в третьем круге Уимблдона-2025.

В нынешнем сезоне 18-летняя Андреева выходила в четвёртый круг Australian Open (уступила белоруске Арине Соболенко), а также в четвертьфинал «Ролан Гаррос» (проиграла француженке Лоис Буассон).

Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой с 2008 года, которой удалось победить в 10 матчах на турнирах «Большого шлема» в году. 17 лет назад это достижение покорилось экс первой ракетке мира датчанке Каролине Возняцки.