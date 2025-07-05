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Мирра Андреева — самая юная с 2008 года теннисистка, выигравшая 10 матчей на ТБШ в году

Мирра Андреева — самая юная с 2008 года теннисистка, выигравшая 10 матчей на ТБШ в году
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева одержала 10-ю победу на турнире «Большого шлема» в 2025 году. Сегодня, 5 июля, она обыграла американку Хейли Баптист (6:1, 6:3) в третьем круге Уимблдона-2025.

Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 15:05 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Хейли Баптист
55
США
Хейли Баптист
Х. Баптист

В нынешнем сезоне 18-летняя Андреева выходила в четвёртый круг Australian Open (уступила белоруске Арине Соболенко), а также в четвертьфинал «Ролан Гаррос» (проиграла француженке Лоис Буассон).

Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой с 2008 года, которой удалось победить в 10 матчах на турнирах «Большого шлема» в году. 17 лет назад это достижение покорилось экс первой ракетке мира датчанке Каролине Возняцки.

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