Мирра Андреева — самая юная с 2008 года теннисистка, выигравшая 10 матчей на ТБШ в году
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева одержала 10-ю победу на турнире «Большого шлема» в 2025 году. Сегодня, 5 июля, она обыграла американку Хейли Баптист (6:1, 6:3) в третьем круге Уимблдона-2025.
Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 15:05 МСК
7
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|3
55
Хейли Баптист
Х. Баптист
В нынешнем сезоне 18-летняя Андреева выходила в четвёртый круг Australian Open (уступила белоруске Арине Соболенко), а также в четвертьфинал «Ролан Гаррос» (проиграла француженке Лоис Буассон).
Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой с 2008 года, которой удалось победить в 10 матчах на турнирах «Большого шлема» в году. 17 лет назад это достижение покорилось экс первой ракетке мира датчанке Каролине Возняцки.
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