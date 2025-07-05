Флавио Коболли в трёх сетах обыграл Якуба Меншика и вышел в 1/8 финала Уимблдона-2025

24-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли вышел в четвёртый круг Уимблдона-2025. В третьем круге он уверенно обыграл представителя Чехии Якуба Меншика (17-й номер рейтинга) в трёх партиях со счётом 6:2, 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 50 минут. За это время Коболли выполнил девять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 17. На счету Меншика 11 эйсов, семь двойных ошибок и один нереализованный брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал Уимблдона-2025 Флавио Коболли поборется с победителем матча Марин Чилич (Хорватия) — Хауме Мунар (Испания).