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Флавио Коболли — Якуб Меншик, результат матча 5 июля 2025, счет 0:2, 3-й круг Уимблдона

Флавио Коболли в трёх сетах обыграл Якуба Меншика и вышел в 1/8 финала Уимблдона-2025
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24-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли вышел в четвёртый круг Уимблдона-2025. В третьем круге он уверенно обыграл представителя Чехии Якуба Меншика (17-й номер рейтинга) в трёх партиях со счётом 6:2, 6:4, 6:2.

Уимблдон (м). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 13:10 МСК
Флавио Коболли
24
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
2 		4 2
             
Якуб Меншик
17
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик

Продолжительность матча составила 1 час 50 минут. За это время Коболли выполнил девять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 17. На счету Меншика 11 эйсов, семь двойных ошибок и один нереализованный брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал Уимблдона-2025 Флавио Коболли поборется с победителем матча Марин Чилич (Хорватия) — Хауме Мунар (Испания).

Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
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