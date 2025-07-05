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Мирра Андреева вышла во вторую неделю на 6 из 10 ТБШ в своей карьере

Мирра Андреева вышла во вторую неделю на 6 из 10 ТБШ в своей карьере
Мирра Андреева
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Российская теннисистка седьмая ракетка мира Мирра Андреева вышла во вторую неделю Уимблдона-2025 после победы над американкой Хейли Баптист в третьем круге турнира в Лондоне. Счёт — 6:1, 6:3.

Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 15:05 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Хейли Баптист
55
США
Хейли Баптист
Х. Баптист

Отметим, что россиянка вышла во вторую неделю на турнирах «Большого шлема» уже в шестой раз в карьере из 10 возможных. Она также повторила свой лучший результат на Уимблдоне. Следующей соперницей Мирры Андреевой станет сильнейшая в матче между Эммой Наварро (США) и Барборой Крейчиковой (Чехия).

Андреева также стала самой молодой теннисисткой с 2008 года, которой удалось победить в 10 матчах на турнирах «Большого шлема» в году.

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