Мирра Андреева вышла во вторую неделю на 6 из 10 ТБШ в своей карьере

Российская теннисистка седьмая ракетка мира Мирра Андреева вышла во вторую неделю Уимблдона-2025 после победы над американкой Хейли Баптист в третьем круге турнира в Лондоне. Счёт — 6:1, 6:3.

Отметим, что россиянка вышла во вторую неделю на турнирах «Большого шлема» уже в шестой раз в карьере из 10 возможных. Она также повторила свой лучший результат на Уимблдоне. Следующей соперницей Мирры Андреевой станет сильнейшая в матче между Эммой Наварро (США) и Барборой Крейчиковой (Чехия).

Андреева также стала самой молодой теннисисткой с 2008 года, которой удалось победить в 10 матчах на турнирах «Большого шлема» в году.