Мирра Андреева вышла во вторую неделю на 6 из 10 ТБШ в своей карьере
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Российская теннисистка седьмая ракетка мира Мирра Андреева вышла во вторую неделю Уимблдона-2025 после победы над американкой Хейли Баптист в третьем круге турнира в Лондоне. Счёт — 6:1, 6:3.
Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 15:05 МСК
7
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
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|3
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|6
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|3
55
Хейли Баптист
Х. Баптист
Отметим, что россиянка вышла во вторую неделю на турнирах «Большого шлема» уже в шестой раз в карьере из 10 возможных. Она также повторила свой лучший результат на Уимблдоне. Следующей соперницей Мирры Андреевой станет сильнейшая в матче между Эммой Наварро (США) и Барборой Крейчиковой (Чехия).
Андреева также стала самой молодой теннисисткой с 2008 года, которой удалось победить в 10 матчах на турнирах «Большого шлема» в году.
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