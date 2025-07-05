Янник Синнер без проблем обыграл Мартинеса-Портеро и вышел в 1/8 финала Уимблдона
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Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер обыграл испанского теннисиста (52-я строчка рейтинга) Педро Мартинеса-Портеро в матче третьего круга Уимблдона-2025. Счёт — 6:1, 6:3, 6:1 в пользу итальянца.
Уимблдон (м). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 15:40 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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|3
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|5
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|6
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|3
|1
52
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
Матч длился 1 час 55 минут. За это время Синнер реализовал 6 брейк-пойнтов из 13 возможных, выполнил девять подач навылет и допустил три двойные ошибки. Мартинес-Портеро не допустил ни одной двойной ошибки, но и не выполнил ни одного эйса. Он также не смог реализовать четыре брейк-пойнта.
В 1/8 финала Уимблдона Янник Синнер сыграет с победителем матча Григор Димитров (Болгария) — Себастьян Офнер (Австрия).
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