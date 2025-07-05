Елена Рыбакина не смогла выйти в 1/8 финала Уимблдона-2025, уступив Кларе Таусон
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Чемпионка Уимблдона-2022, 11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла выйти в четвёртый круг Уимблдона-2025. В третьем круге она уступила датчанке Кларе Таусон (22-я в рейтинге) со счётом 6:7 (6:8), 3:6.
Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 13:10 МСК
22
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
11
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Встреча продолжалась 4 часа 19 минут. В её рамках Рыбакина пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Таусон три эйса, три двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 10 заработанных.
За выход в четвертьфинал Клара Таусон поспорит с победительницей матча Ига Швёнтек (Польша) — Даниэль Коллинз (США).
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