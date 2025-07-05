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Билли Джин Кинг назвала тройку теннисистов, которые могут выиграть Уимблдон-2025

Билли Джин Кинг назвала тройку теннисистов, которые могут выиграть Уимблдон-2025
Билли Джин Кинг
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Победительница 39 турниров «Большого шлема» (12 — в одиночном разряде, 16 — в парном, 11 — в миксте), легендарная американская теннисистка Билли Джин Кинг высказалась по поводу фаворитов Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде. Она назвала имена трёх спортсменов.

«Думаю, стоит делать ставку на Алькараса и Синнера — они сейчас лучшие. Но мне бы хотелось, чтобы Джокович выиграл ещё один турнир «Большого шлема», это было бы здорово. Я желаю ему этого, чтобы он стал обладателем наибольшего количества титулов», — сказала Кинг в эфире beIN Sports.

Действующим победителем Уимблдона является испанец Карлос Алькарас. Он, как и Синнер с Джоковичем, продолжает борьбу на турнире.

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