Янник Синнер установил уникальное достижение после победы в третьем круге Уимблдона-2025
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Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер уступил наименьшее количество геймов на пути к 1/8 финала Уимблдона в мужском одиночном разряде в Открытой эре.
Уимблдон (м). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 15:40 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
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Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
Сегодня, 5 июля, в третьем круге Уимблдона он был сильнее Педро Мартинеса-Портеро и отдал испанцу всего 5 геймов. В общем количестве Синнер проиграл соперникам 17 геймов. Тем самым, он превзошёл по этому показателю титулованного швейцарца Роджера Федерера, который в 2004 году уступил 19 геймов.
В 1/8 финала Уимблдона итальянский теннисист Янник Синнер сыграет с победителем матча Григор Димитров (Болгария) — Себастьян Офнер (Австрия).
Комментарии
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