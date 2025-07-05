Янник Синнер установил уникальное достижение после победы в третьем круге Уимблдона-2025

Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер уступил наименьшее количество геймов на пути к 1/8 финала Уимблдона в мужском одиночном разряде в Открытой эре.

Сегодня, 5 июля, в третьем круге Уимблдона он был сильнее Педро Мартинеса-Портеро и отдал испанцу всего 5 геймов. В общем количестве Синнер проиграл соперникам 17 геймов. Тем самым, он превзошёл по этому показателю титулованного швейцарца Роджера Федерера, который в 2004 году уступил 19 геймов.

В 1/8 финала Уимблдона итальянский теннисист Янник Синнер сыграет с победителем матча Григор Димитров (Болгария) — Себастьян Офнер (Австрия).