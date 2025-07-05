Янник Синнер прокомментировал выход во вторую неделю Уимблдона-2025
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Лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер высказался о выходе во вторую неделю престижного турнира в Лондоне после победы над испанцем Педро Мартинесом-Портеро. Итальянец обыграл соперника со счётом 6:1, 6:3, 6:1.
Уимблдон (м). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 15:40 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
— Уже три матча позади. Ты насладился первой неделей?
— Конечно. Каждый раз, когда попадаешь во вторую неделю «Шлема», — это необыкновенный момент. А на Уимблдоне — так особенно. Постараемся двигаться дальше, продолжать бороться. Первая неделя прошла идеально. Посмотрим, что будет дальше, — сказал Синнер в интервью на корте.
В 1/8 финала Уимблдона Янник Синнер сыграет с победителем матча Григор Димитров (Болгария) — Себастьян Офнер (Австрия).
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