Янник Синнер прокомментировал выход во вторую неделю Уимблдона-2025

Лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер высказался о выходе во вторую неделю престижного турнира в Лондоне после победы над испанцем Педро Мартинесом-Портеро. Итальянец обыграл соперника со счётом 6:1, 6:3, 6:1.

— Уже три матча позади. Ты насладился первой неделей?

— Конечно. Каждый раз, когда попадаешь во вторую неделю «Шлема», — это необыкновенный момент. А на Уимблдоне — так особенно. Постараемся двигаться дальше, продолжать бороться. Первая неделя прошла идеально. Посмотрим, что будет дальше, — сказал Синнер в интервью на корте.

В 1/8 финала Уимблдона Янник Синнер сыграет с победителем матча Григор Димитров (Болгария) — Себастьян Офнер (Австрия).