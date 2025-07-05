Синнер — о звёздах в Королевской ложе Уимблдона: по сравнению с вами я ничего не выиграл

Лидер рейтинга АТР Янник Синнер отреагировал на присутствие именитых гостей в Королевской ложе Уимблдона. В частности, известно, что на его матче с испанцем Педро Мартинесом-Портеро были экс первая ракетка мира Энди Роддик и модель Бруклин Деккер.

— Сегодня особенный день в Королевской ложе. Ты играл перед множеством великих спортсменов — олимпийцев, чемпионов, обладателей золотых медалей. Что ты чувствовал?

— Что я могу сказать? Мне кажется, что по сравнению с вами я вообще ничего не выиграл. Большое спасибо! Для меня огромная честь выступать перед вами. Для нас, спортсменов, теннисистов, особенно приятно видеть новые лица. Мы не привыкли выступать перед таким количеством гостей, так что спасибо вам огромное. Надеюсь, вы хорошо проведёте остаток дня здесь, — сказал Синнер в интервью на корте.