Кудерметова и Мертенс вышли в третий круг Уимблдона в паре, обыграв Боузкову и Данилину

Пара российской теннисистки Вероники Кудерметовой и представительницы Бельгии Элисе Мертенс вышла в третий круг Уимблдона-2025. Во втором круге они обыграли дуэт Мари Боузковой из Чехии и Анны Данилиной из Казахстана со счётом 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. В её рамках Кудерметова и Мертенс два раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Боузковой и Данилиной ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

Далее Кудерметова и Мертенс встретятся с победителями матча Джоди Бёррэдж/Сонай Картал — Беатрис Хаддад-Майя/Лаура Зигемунд.