Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс — Мари Баузкова/Анна Данилина, результат матча 5 июля, счёт 2:0, 2-й круг Уимблдона-2025 в паре

Кудерметова и Мертенс вышли в третий круг Уимблдона в паре, обыграв Боузкову и Данилину
Комментарии

Пара российской теннисистки Вероники Кудерметовой и представительницы Бельгии Элисе Мертенс вышла в третий круг Уимблдона-2025. Во втором круге они обыграли дуэт Мари Боузковой из Чехии и Анны Данилиной из Казахстана со счётом 6:2, 6:4.

Уимблдон — парный разряд (ж). 2-й круг
05 июля 2025, суббота. 16:45 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Мари Боузкова
Чехия
Мари Боузкова
Анна Данилина
Казахстан
Анна Данилина
М. Боузкова А. Данилина

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. В её рамках Кудерметова и Мертенс два раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Боузковой и Данилиной ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

Далее Кудерметова и Мертенс встретятся с победителями матча Джоди Бёррэдж/Сонай Картал — Беатрис Хаддад-Майя/Лаура Зигемунд.

Календарь женского парного турнира Уимблдона-2025
Сетка женского парного турнира Уимблдона-2025
Материалы по теме
Мирра вновь вышла в четвёртый круг Уимблдона! А ещё повторила свой рекорд в Лондоне
Мирра вновь вышла в четвёртый круг Уимблдона! А ещё повторила свой рекорд в Лондоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android