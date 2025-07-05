Кудерметова и Мертенс вышли в третий круг Уимблдона в паре, обыграв Боузкову и Данилину
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Пара российской теннисистки Вероники Кудерметовой и представительницы Бельгии Элисе Мертенс вышла в третий круг Уимблдона-2025. Во втором круге они обыграли дуэт Мари Боузковой из Чехии и Анны Данилиной из Казахстана со счётом 6:2, 6:4.
Уимблдон — парный разряд (ж). 2-й круг
05 июля 2025, суббота. 16:45 МСК
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Мари Боузкова
Анна Данилина
М. Боузкова А. Данилина
Встреча продолжалась 1 час 14 минут. В её рамках Кудерметова и Мертенс два раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Боузковой и Данилиной ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.
Далее Кудерметова и Мертенс встретятся с победителями матча Джоди Бёррэдж/Сонай Картал — Беатрис Хаддад-Майя/Лаура Зигемунд.
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