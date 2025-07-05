Людмила Самсонова повторила личный рекорд на Уимблдоне-2025
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Российская теннисистка 19-я ракетка мира Людмила Самсонова повторила свой лучший результат на Уимблдоне. Сегодня, 5 июля, она обыграла австралийку Дарью Касаткину и вышла в четвёртый круг травяного турнира.
Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 13:05 МСК
18
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
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19
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Впервые пробиться в 1/8 финала Уимблдона Самсоновой удалось в 2021 году.
Матч Самсоновой и Касаткиной продолжался 1 час 17 минут. За это время россиянка выполнила четыре подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету австралийской спортсменки один эйс, четыре двойные ошибки и два брейк-пойнта из шести.
За выход в четвертьфинал Людмила Самсонова поспорит с победительницей матча Джессика Бузас Манейро (Испания) — Даяна Ястремская (Украина).
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