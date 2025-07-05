Калинская и Кырстя вышли в третий круг Уимблдона, где сыграют с Андреевой и Шнайдер
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Пара российской теннисистки Анны Калинской и представительницы Румынии Сораны Кырсти вышла в третий круг Уимблдона-2025 в паре. Во втором круге они обыграли россиянку Камиллу Рахимову и Анну Сискову из Чехии со счётом 7:6 (9:7), 4:6, 6:2.
Уимблдон — парный разряд (ж). 2-й круг
05 июля 2025, суббота. 13:40 МСК
Камилла Рахимова
Анна Сискова
К. Рахимова А. Сискова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|2
|
|4
|6
Сорана Кырстя
Анна Калинская
С. Кырстя А. Калинская
В рамках встречи Калинская и Кырстя три раза подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Рахимовой и Сисковой ни одного эйса, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.
За выход в четвертьфинал соревнований Анна Калинская и Сорана Кырстя поспорят с российским дуэтом Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер.
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