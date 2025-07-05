Калинская и Кырстя вышли в третий круг Уимблдона, где сыграют с Андреевой и Шнайдер

Пара российской теннисистки Анны Калинской и представительницы Румынии Сораны Кырсти вышла в третий круг Уимблдона-2025 в паре. Во втором круге они обыграли россиянку Камиллу Рахимову и Анну Сискову из Чехии со счётом 7:6 (9:7), 4:6, 6:2.

В рамках встречи Калинская и Кырстя три раза подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Рахимовой и Сисковой ни одного эйса, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований Анна Калинская и Сорана Кырстя поспорят с российским дуэтом Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер.