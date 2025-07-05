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Анна Калинская/Сорана Кырстя — Камилла Рахимова/ Анна Сискова, результат матча 5 июля, счёт 2:1, 2-й круг Уимблдона-2025 в паре

Калинская и Кырстя вышли в третий круг Уимблдона, где сыграют с Андреевой и Шнайдер
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Пара российской теннисистки Анны Калинской и представительницы Румынии Сораны Кырсти вышла в третий круг Уимблдона-2025 в паре. Во втором круге они обыграли россиянку Камиллу Рахимову и Анну Сискову из Чехии со счётом 7:6 (9:7), 4:6, 6:2.

Уимблдон — парный разряд (ж). 2-й круг
05 июля 2025, суббота. 13:40 МСК
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
Анна Сискова
Чехия
Анна Сискова
К. Рахимова А. Сискова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 7 		6 2
7 9 		4 6
         
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
С. Кырстя А. Калинская

В рамках встречи Калинская и Кырстя три раза подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Рахимовой и Сисковой ни одного эйса, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований Анна Калинская и Сорана Кырстя поспорят с российским дуэтом Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер.

Календарь женского парного турнира Уимблдона-2025
Сетка женского парного турнира Уимблдона-2025
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