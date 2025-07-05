Новак Джокович назвал трёх спортсменов не из мира тенниса, которыми он вдохновляется

Сербский теннисист Новак Джокович составил список из трёх спортсменов, которые его вдохновляют и которых он любит. Они не занимаются теннисом на профессиональном уровне.

В топ-3 серб включил баскетболистов, многократных победителей НБА Майкла Джордана и Коби Брайанта, а также итальянского горнолыжника, трёхкратного олимпийского чемпиона Альберто Томбу. Слова спортсмена приводит BBC Sport в социальных сетях.

Напомним, сегодня, 5 июля, шестая ракетка мира Новак Джокович в третьем круге Уимблдона-2025 встретится со своим соотечественником Миомиром Кецмановичем, который занимает 49-ю строчку рейтинга ATP. Матч начнётся не ранее 19:40 мск.