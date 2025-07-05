Новак Джокович назвал трёх спортсменов не из мира тенниса, которыми он вдохновляется
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Сербский теннисист Новак Джокович составил список из трёх спортсменов, которые его вдохновляют и которых он любит. Они не занимаются теннисом на профессиональном уровне.
В топ-3 серб включил баскетболистов, многократных победителей НБА Майкла Джордана и Коби Брайанта, а также итальянского горнолыжника, трёхкратного олимпийского чемпиона Альберто Томбу. Слова спортсмена приводит BBC Sport в социальных сетях.
Напомним, сегодня, 5 июля, шестая ракетка мира Новак Джокович в третьем круге Уимблдона-2025 встретится со своим соотечественником Миомиром Кецмановичем, который занимает 49-ю строчку рейтинга ATP. Матч начнётся не ранее 19:40 мск.
Уимблдон (м). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 19:40 МСК
49
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Не начался
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Новак Джокович
Н. Джокович
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