Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович назвал трёх спортсменов не из мира тенниса, которыми он вдохновляется

Новак Джокович назвал трёх спортсменов не из мира тенниса, которыми он вдохновляется
Новак Джокович
Комментарии

Сербский теннисист Новак Джокович составил список из трёх спортсменов, которые его вдохновляют и которых он любит. Они не занимаются теннисом на профессиональном уровне.

В топ-3 серб включил баскетболистов, многократных победителей НБА Майкла Джордана и Коби Брайанта, а также итальянского горнолыжника, трёхкратного олимпийского чемпиона Альберто Томбу. Слова спортсмена приводит BBC Sport в социальных сетях.

Напомним, сегодня, 5 июля, шестая ракетка мира Новак Джокович в третьем круге Уимблдона-2025 встретится со своим соотечественником Миомиром Кецмановичем, который занимает 49-ю строчку рейтинга ATP. Матч начнётся не ранее 19:40 мск.

Уимблдон (м). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 19:40 МСК
Миомир Кецманович
49
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Материалы по теме
Уимблдон-2025: Алькарас на троне, Джокович уже староват, а Медведев и Рублёв не тянут
Уимблдон-2025: Алькарас на троне, Джокович уже староват, а Медведев и Рублёв не тянут
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android