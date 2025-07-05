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Мирра Андреева ответила, даст ли ей отдохнуть Кончита Мартинес перед 1/8 финала Уимблдона

Мирра Андреева ответила, даст ли ей отдохнуть Кончита Мартинес перед 1/8 финала Уимблдона
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева после победы над американкой Хейли Баптист в третьем круге Уимблдона ответила, отпустит ли её отдохнуть тренер Кончита Мартинес.

Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 15:05 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Хейли Баптист
55
США
Хейли Баптист
Х. Баптист

— И последний вопрос. Я знаю, что после победы в прошлом круге у вас была пара в парном разряде, и вы думали, что Кончита, наверное, не отпустит вас домой, но после такой игры, возможно, она даст вам немного отдохнуть перед следующим матчем?
— Знаете, после вчерашней пары я уже сняла тейпы, развязала шнурки и собиралась сесть на велосипед, а она говорит: «Хочешь немного размяться?» Я такая: «Конечно, именно этого я и хотела, вы просто читаете мои мысли». Так что, наверное, после сегодняшнего матча — не знаю, всё зависит от её настроения, надеюсь, она… Да, она показывает мне… Большой палец вверх. Думаю, сегодня меня отпустят домой пораньше, — сказала Андреева в интервью на корте.

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