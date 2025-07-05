Мирра Андреева ответила, даст ли ей отдохнуть Кончита Мартинес перед 1/8 финала Уимблдона

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева после победы над американкой Хейли Баптист в третьем круге Уимблдона ответила, отпустит ли её отдохнуть тренер Кончита Мартинес.
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— И последний вопрос. Я знаю, что после победы в прошлом круге у вас была пара в парном разряде, и вы думали, что Кончита, наверное, не отпустит вас домой, но после такой игры, возможно, она даст вам немного отдохнуть перед следующим матчем?
— Знаете, после вчерашней пары я уже сняла тейпы, развязала шнурки и собиралась сесть на велосипед, а она говорит: «Хочешь немного размяться?» Я такая: «Конечно, именно этого я и хотела, вы просто читаете мои мысли». Так что, наверное, после сегодняшнего матча — не знаю, всё зависит от её настроения, надеюсь, она… Да, она показывает мне… Большой палец вверх. Думаю, сегодня меня отпустят домой пораньше, — сказала Андреева в интервью на корте.
- 5 июля 2025
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