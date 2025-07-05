Григор Димитров вышел в 1/8 финала Уимблдона-2025, где сыграет с Янником Синнером

Болгарский теннисист 21-я ракетка мира Григор Димитров в матче третьего круга Уимблдона-2025 обыграл соперника из Австрии Себастьяна Офнера. Счёт — 6:3, 6:4, 7:6 (7:0).

Матч длился 2 часа 23 минуты. За это время Димитров реализовал три брейк-пойнта из шести возможных, выполнил 14 подач навылет и допустил семь двойных ошибок. Офнер допустил четыре двойные ошибки, выполнил семь эйсов, а также реализовал один брейк-пойнт из трёх возможных.

В следующем раунде Уимблдона Григор Димитров сыграет с лидером мирового рейтинга из Италии Янником Синнером, который ранее был сильнее испанца Педро Мартинеса-Портеро.