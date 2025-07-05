Екатерина Александрова вышла в 1/8 финала Уимблдона, обыграв Зейнеп Сёнмез
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17-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в 1/8 финала Уимблдона-2025. В третьем круге она обыграла 88-ю ракетку мира из Турции Зейнеп Сёнмез со счётом 6:3: 7:6 (7:1).
Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 17:25 МСК
88
Зейнеп Сёнмез
З. Сёнмез
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 1
|
|7 7
17
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. В её рамках Александрова три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Сёнмез ни одного эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
За выход в четвертьфинал соревнований Екатерина Александрова поспорит с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич (35-я в рейтинге).
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